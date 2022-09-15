Происшествия 15.09.2022 в 13:21

В Бурятии вора-рецидивиста нашли по следу обуви

Злоумышленник обворовал кабинет заведующей школьной столовой
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии вора-рецидивиста нашли по следу обуви
14 сентября в полицию Мухоршибирского района поступило заявление от работника школьной столовой поселка Саган-Нур о краже ноутбука и денег из кабинета заведующей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«Полицейские установили, что злоумышленник ночью взломал окно, проник в помещение и похитил имущество. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. С места происшествия эксперт-криминалист изъял четкий след обуви. В тот же день участковый Булат Эрдыниев после подворового обхода и бесед с работниками организации предположил, что к преступлению могут быть причастны ремонтирующие фасад строители. Капитан полиции провел беседу с рабочими и по отпечатку обуви установил личность подозреваемого», - рассказали в МВД Бурятии.

23-летний молодой человек не стал отпираться и рассказал, что во время ремонтных работ через окно приметил имущество. Похищенное злоумышленник спрятал за забором учреждения, планируя забрать его на следующий день и уехать домой в Забайкальский край.

«Задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления, лишь в июле он освободился из мест лишения свободы. По факту кражи возбуждено уголовное дело», – сообщили в полиции.

Фото: МВД Бурятии

Теги
кража

Все новости

В Бурятии синоптики прогнозируют ухудшение погоды
15.09.2022 в 14:38
Светофоры Улан-Удэ набираются ума
15.09.2022 в 14:27
В Улан-Удэ на улице Октябрьской навсегда перекроют опасный перекресток
15.09.2022 в 14:21
Собаки стали реже кусать жителей Улан-Удэ
15.09.2022 в 14:09
В Бурятии вора-рецидивиста нашли по следу обуви
15.09.2022 в 13:21
Школу в Бурятии атаковали клопы
15.09.2022 в 12:39
Россия резко наращивает импорт автотехники из КНР
15.09.2022 в 12:18
МегаФон назвал самые «разговорчивые» села Бурятии
15.09.2022 в 11:54
Улан-удэнец рассказал о преследовании велосипедиста водителем джипа
15.09.2022 в 11:49
Стартовал прием заявок в «МСП: Акселератор креативных индустрий»
15.09.2022 в 11:49
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 сентября

Читайте также
Улан-удэнец рассказал о преследовании велосипедиста водителем джипа
По словам очевидца, велосипедиста намеренно пытались раздавить
15.09.2022 в 11:49
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны пресекли кондитерский налет
Два юных гангстера хотели поздравить знакомую девочку с днем рождения коньяком и шоколадом
15.09.2022 в 11:04
В лобовом ДТП на трассе в Бурятии оказался виноват пожилой водитель
Пенсионер на «Хонде» выехал на встречную полосу
15.09.2022 в 09:23
Один человек погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» в Бурятии
Еще трое госпитализированы
14.09.2022 в 18:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru