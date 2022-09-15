В Бурятии вора-рецидивиста нашли по следу обуви

14 сентября в полицию Мухоршибирского района поступило заявление от работника школьной столовой поселка Саган-Нур о краже ноутбука и денег из кабинета заведующей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.«Полицейские установили, что злоумышленник ночью взломал окно, проник в помещение и похитил имущество. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. С места происшествия эксперт-криминалист изъял четкий след обуви. В тот же день участковый Булат Эрдыниев после подворового обхода и бесед с работниками организации предположил, что к преступлению могут быть причастны ремонтирующие фасад строители. Капитан полиции провел беседу с рабочими и по отпечатку обуви установил личность подозреваемого», - рассказали в МВД Бурятии.23-летний молодой человек не стал отпираться и рассказал, что во время ремонтных работ через окно приметил имущество. Похищенное злоумышленник спрятал за забором учреждения, планируя забрать его на следующий день и уехать домой в Забайкальский край.«Задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления, лишь в июле он освободился из мест лишения свободы. По факту кражи возбуждено уголовное дело», – сообщили в полиции.Фото: МВД Бурятии