В Бурятии сын обматерил свою маму и получил ножом в печень
Минувшей весной, гусиноозерчанка Александра Мартынова в начале мая получила долгожданную пенсию. Событие решила отпраздновать водкой вместе со своим сыном Валерием. Бутылка опустела примерно к 6 вечера, после чего Александра спокойно пошла спать.
Ближе к 10 вечера женщина проснулась от того, что над нею стоял пьяный Валерий Мартынов. Сынок будил ее, чтобы попросить деньги на выпивку и, судя по всему, пить уже в одиночку, на что получил отказ. Возмущенный мужчина продолжил будить пенсионерку, начал ругаться, а затем перешел на матерные оскорбления. Видимо, это уже стало пределом терпения матери, которая, вдобавок, сама еще не успела протрезветь.
Как позднее Александра призналась следователям, она не стала вызывать скорую или полицию, почему-то решив, что рана несерьезная и с сыном все нормально. Но и убивать она его не хотела - ей нужно было, чтобы буйный сынок просто отстал от нее, перестал просить денег и дал поспать. А последней каплей стало то, что он ее обматерил.
«Она встала, пошла на кухню, взяла в серванте из лотка нож с рукоятью белого цвета в левую руку и пошла обратно в свою комнату, а Валерий в этот момент стоял в дверном проеме ее комнаты. Она подошла к нему примерно на расстоянии полуметра и нанесла данным ножом один удар примерно в область его живота. От нанесенного ею удара он дернулся, видимо, хотел отобрать у нее нож, и порезался предплечьем правой руки о лезвие ножа, который был у нее в руке. Сразу после этого он схватился за бок и стоял возле умывальника в таком положении минуту, а потом куда-то опять ушел из дома. Нож она протерла и положила обратно в лоток серванта, после чего дальше легла спать»,
- сообщают в Гусиноозерском городском суде.
Сам Валерий Мартынов после того, как мама ударила его ножом, пьяным блуждал, судя по всему, где-то неподалеку. Как пенсионерка нанесла ему ранение - он даже не вспомнил.
«На следующий день он пришел в себя в больнице, где увидел, что ему сделали операцию. У него была рана на животе и на руке ниже локтя. Со слов матери ему стало известно, что она нанесла ему два удара кухонным ножом, поскольку он вывел ее в ходе ссоры. Характеризует ее положительно. Ранее таких ситуаций между ними не было. Претензий он к Александре Мартыновой не имеет, она извинилась перед ним, он принял извинения. Просил строго не наказывать»,
- добавили в приговоре.
А оказалось следующее – пьяный Валерий с раной в животе пришел, видимо, по инерции домой к знакомым посреди ночи. Семейная пара, которая затем давала свидетельские показания, сообщила, что пьяный Валерий держался за бок. Они увидели кровь, зажали рану пеленкой и на машине отвезли в больницу. По их словам Валерий далеко не идеальный сын – безработный мужчина, который часто пьянствует, проявляет агрессию и живет на пенсию мамы. Александру Мартынову охарактеризовали положительно, добавив, что обычно она не пьет и не становится агрессивной.
Тем не менее, удар ножом оказался серьезный – разозлившаяся пенсионерка угодила в место расположения жизненно важных органов. Врачи зафиксировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением реберной дуги, части печени и тонкой кишки. По своей тяжести расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью. Вдобавок, нож задел и часть руки безработного сына.
Мартынову признали виновной и назначили ей наказание по ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в виде 3 лет лишения свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.
Все имена и фамилии изменены.
Фото: "Номер один"