Происшествия 15.09.2022 в 15:27

В Бурятии сын обматерил свою маму и получил ножом в печень

В Гусиноозерске вынесли приговор 64-летней пенсионерке
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии сын обматерил свою маму и получил ножом в печень

Минувшей весной, гусиноозерчанка Александра Мартынова в начале мая получила долгожданную пенсию. Событие решила отпраздновать водкой вместе со своим сыном Валерием. Бутылка опустела примерно к 6 вечера, после чего Александра спокойно пошла спать.

 Ближе к 10 вечера женщина проснулась от того, что над нею стоял пьяный Валерий Мартынов. Сынок будил ее, чтобы попросить деньги на выпивку и, судя по всему, пить уже в одиночку, на что получил отказ. Возмущенный мужчина продолжил будить пенсионерку, начал ругаться, а затем перешел на матерные оскорбления. Видимо, это уже стало пределом терпения матери, которая, вдобавок, сама еще не успела протрезветь.

 «Она встала, пошла на кухню, взяла в серванте из лотка нож с рукоятью белого цвета в левую руку и пошла обратно в свою комнату, а Валерий в этот момент стоял в дверном проеме ее комнаты. Она подошла к нему примерно на расстоянии полуметра и нанесла данным ножом один удар примерно в область его живота. От нанесенного ею удара он дернулся, видимо, хотел отобрать у нее нож, и порезался предплечьем правой руки о лезвие ножа, который был у нее в руке. Сразу после этого он схватился за бок и стоял возле умывальника в таком положении минуту, а потом куда-то опять ушел из дома. Нож она протерла и положила обратно в лоток серванта, после чего дальше легла спать», 

- сообщают в Гусиноозерском городском суде.
Как позднее Александра призналась следователям, она не стала вызывать скорую или полицию, почему-то решив, что рана несерьезная и с сыном все нормально. Но и убивать она его не хотела - ей нужно было, чтобы буйный сынок просто отстал от нее, перестал просить денег и дал поспать. А последней каплей стало то, что он ее обматерил.

 Сам Валерий Мартынов после того, как мама ударила его ножом, пьяным блуждал, судя по всему, где-то неподалеку. Как пенсионерка нанесла ему ранение - он даже не вспомнил.

 «На следующий день он пришел в себя в больнице, где увидел, что ему сделали операцию. У него была рана на животе и на руке ниже локтя. Со слов матери ему стало известно, что она нанесла ему два удара кухонным ножом, поскольку он вывел ее в ходе ссоры. Характеризует ее положительно. Ранее таких ситуаций между ними не было. Претензий он к Александре Мартыновой не имеет, она извинилась перед ним, он принял извинения. Просил строго не наказывать»,

 - добавили в приговоре.

 А оказалось следующее – пьяный Валерий с раной в животе пришел, видимо, по инерции домой к знакомым посреди ночи. Семейная пара, которая затем давала свидетельские показания, сообщила, что пьяный Валерий держался за бок. Они увидели кровь, зажали рану пеленкой и на машине отвезли в больницу. По их словам Валерий далеко не идеальный сын – безработный мужчина, который часто пьянствует, проявляет агрессию и живет на пенсию мамы. Александру Мартынову охарактеризовали положительно, добавив, что обычно она не пьет и не становится агрессивной.

 Тем не менее, удар ножом оказался серьезный – разозлившаяся пенсионерка угодила в место расположения жизненно важных органов. Врачи зафиксировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением реберной дуги, части печени и тонкой кишки. По своей тяжести расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью. Вдобавок, нож задел и часть руки безработного сына.

 Мартынову признали виновной и назначили ей наказание по ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в виде 3 лет лишения свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

   Все имена и фамилии изменены.


Фото: "Номер один"



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нож пьянство Гусиноозерск

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