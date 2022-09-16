Происшествия 16.09.2022 в 09:20

В Бурятии пьяный мотоциклист разбил голову об опору ЛЭП

Мужчина катался по селу без мотошлема
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный мотоциклист разбил голову об опору ЛЭП
ДТП произошло днем 15 сентября на ул. Садовой в селе Хоронхой. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 47-летний водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии мужчина получил травмы головы и был госпитализирован.

Как отметили в Госавтоинспекции, прав на управление мопедом у мужчины не было. В добавок он управлял транспортом в пьяном виде и без мотошлема.

Всего с начала года в Бурятии зарегистрировано 119 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых 5 человек погибли и 74 получили травмы различной степени тяжести. При этом в 75 ДТП водители не имели прав, 27 мотоциклистов находились в состоянии алкогольного опьянения, в 47 случаях – без мотошлемов.

Фото: ГИБДД Бурятии
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