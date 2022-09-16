Жительница Бурятии может сесть в тюрьму за неуплату алиментов

«Санкция этой статьи предусматривает исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы до одного года» - предупреждают в Управлении федеральной службы судебных приставов.

В Бурятии жительница Закаменского района отработала 120 часов обязательных работ за неуплату алиментов. С июля 2021 года женщина должна была отчислять половину своего заработка на содержание трех несовершеннолетних детей, но не делала этого.В декабре 2021 года в Закаменском районном отделении УФССП по Республике Бурятия было возбуждено исполнительное производство в отношении этой гражданки. Так, пристав не раз встречался с должницей, проводил беседы, направлял в Центр занятости, предупреждал об ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Однако женщина вела асоциальный образ жизни, не работала и не торопилась выполнить свой родительский долг.Спустя 4 месяца за неуплату средств на содержание детей должницу привлекли к административной ответственности. Судом ей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов. Без уважительных причин на обязательные работы гражданка не вышла. За это она была привлечена к административной ответственности и провела в изоляции от общества 10 суток.Судебным приставом-исполнителем повторно было вручено направление на отработку 120 часов в МКУ “Городское хозяйство”, которую должница отбыла, и исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.Но даже после отработки административного наказания и административного ареста горе-мать продолжает уклоняться от уплаты алиментов, задолженность по которым достигла 343 тысяч рублей. Должница привлечена к уголовной ответственности.