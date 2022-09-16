Происшествия 16.09.2022 в 11:46
В Бурятии задержали молодую любительницу дичи
Девушка отправилась на охоту, не имея разрешения
Текст: Константин Воронов
В Бурятии инспектор Бурприроднадзора на озере Степное, расположенное между Оронгоем и Кибалино, задержал 27-летнюю девушку с расчехленным оружием. Разрешения на охоту на водоплавающих птиц в этих охотугодьях у нее не было.
За нарушение правил охоты на девушку составили административный протокол. Ей грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет.
Бурприроднадзор также напомнил, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Фото: Бурприроднадзор
«В соответствии с правилами охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов», - напомнили в Бурприроднадзоре.
За нарушение правил охоты на девушку составили административный протокол. Ей грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет.
Бурприроднадзор также напомнил, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Фото: Бурприроднадзор
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