В Бурятии неизвестные устроили два пожара

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Со слов хозяина, конфликтных ситуаций у него ни с кем не было. Для установления виновных лиц проводится проверка.





Второе возгорание произошло поздним вечером 15 сентября на улице Мира в селе Петропавловка Джидинского района. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило стену внутри строящегося бревенчатого гаража. Очаг возгорания был обнаружен внутри - в углу гаража горели автомобильные покрышки. Жилой дом, к которому пристроен гараж, удалось спасти от огня. На тушение возгорания ушло 6 минут, никто не пострадал.





Два пожара произошло в Бурятии из-за поджогов. Первое возгорание произошло ночью 15 сентября – в селе Окино-Ключи загорелось сено.«На момент прибытия огнеборцев горели сено, стайка для крупнорогатого скота и навес для хранения сена. Пожарные ликвидировали открытый огонь за час. В результате огнем уничтожено 42 центнера сена, стайка и навес на площади 140 квадратных метров. Сумма материального ущерба устанавливается», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара также стал поджог. Сумма ущерба устанавливается. Для установления виновных лиц проводится проверка.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС