Происшествия 17.09.2022 в 12:03

Житель Бурятии порезал сожительницу за медлительность

Женщина слишком долго покупала алкоголь

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Текст: "Номер один"
Житель Бурятии порезал сожительницу за медлительность

Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

8 марта 2022 года сожители изрядно приняли на грудь, но решили на этом не останавливаться. Женщина пошла в магазин за новой порцией алкоголя. После возвращения из магазина, сожитель высказал ей претензии из-за того, что она была в магазине слишком долго, а также в целом не слушает его и где-то постоянно задерживается.

Для убедительности мужчина решил делать женщине больно. Он ударил ее ножом в область груди.

Вскоре кто-то вызвал скорую и женщину успели спасти.

В суде потерпевшая просила мужчину строго не наказывать. Сельчанка простила его за то, что он навещал ее в больнице, привозил продукты, медикаменты, попросил у нее прощения.

B peзyльтaтe eмy нaзнaчили нaкaзaниe в видe тpex лeт лишeния cвoбoды ycлoвнo, c иcпытaтeльным cpoкoм три гoдa.


Фото: "Номер один"

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