В Улан-Удэ начальница заправки похитила миллион

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей управляющей автозаправочного комплекса, принадлежащего акционерному обществу. Она обвинялась в хищении в особо крупном размере.«Женщина, используя служебное положение, с января 2018 года по май 2021 года похищала вверенные ей денежные средства. Он присвоила себе выручку, причинив ущерб компании в размере 1,1 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы условно. Также удовлетворен иск о возмещении ущерба в пользу коммерческой организации.Фото: «Номер один»