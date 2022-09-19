На трассе в Бурятии перевернулась «Карина»

ДТП произошло вечером 17 сентября в Иволгинском районе Бурятии на трассе Улан-Удэ – Кяхта. Как сообщили в ГИБДД, вблизи поселка Оронгой 31-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель и 2 пассажира иномарки получили травмы и были доставлены в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии