Происшествия 19.09.2022 в 10:10
На трассе в Бурятии перевернулась «Карина»
В больницу попали три человека
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло вечером 17 сентября в Иволгинском районе Бурятии на трассе Улан-Удэ – Кяхта. Как сообщили в ГИБДД, вблизи поселка Оронгой 31-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель и 2 пассажира иномарки получили травмы и были доставлены в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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