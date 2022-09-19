В Бурятии полицейские вытащили мужчину из горящего автомобиля

Происшествие случилось вчера ночью в районе поста весового контроля в селе Сотниково. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 41-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.











«Находящиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля и приняли меры к тушению транспортного средства. Благодаря своевременным действиям инспекторов ДПС мужчина не пострадал», - рассказали в Госавтоинспекции.Как выяснилось, спасенный водитель был пьян. За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении мужчины составлены административные материалы.Фото и видео ГИБДД Бурятии