Происшествия 19.09.2022 в 10:54

В Бурятии полицейские вытащили мужчину из горящего автомобиля

Водитель, устроивший аварию, был пьян (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии полицейские вытащили мужчину из горящего автомобиля
Происшествие случилось вчера ночью в районе поста весового контроля в селе Сотниково. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 41-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.



«Находящиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля и приняли меры к тушению транспортного средства. Благодаря своевременным действиям инспекторов ДПС мужчина не пострадал», - рассказали в Госавтоинспекции.

Как выяснилось, спасенный водитель был пьян. За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении мужчины составлены административные материалы.

Фото и видео ГИБДД Бурятии
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