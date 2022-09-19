В Бурятии во время сенокоса загорелся трактор

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в кабине трактора.





Днем 18 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании трактора в местности Байсын-Эбэр Хоринского района Бурятии. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило кабину трактора и колёса машины.«Хозяин трактора работал на сенокосе, когда в кабине произошло воспламенение приборной панели. Открытый огонь пожарные ликвидировали менее чем за 5 минут. В результате пожара изнутри выгорела кабина трактора, повреждены 3 колеса. Сумма ущерба устанавливается», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС