Происшествия 19.09.2022 в 11:32

В Бурятии во время сенокоса загорелся трактор

Хозяин техники не пострадал
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии во время сенокоса загорелся трактор
Днем 18 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании трактора в местности Байсын-Эбэр Хоринского района Бурятии. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило кабину трактора и колёса машины.

«Хозяин трактора работал на сенокосе, когда в кабине произошло воспламенение приборной панели. Открытый огонь пожарные ликвидировали менее чем за 5 минут. В результате пожара изнутри выгорела кабина трактора, повреждены 3 колеса. Сумма ущерба устанавливается», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в кабине трактора.



Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС
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