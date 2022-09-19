Происшествия 19.09.2022 в 11:39
Жительница Бурятии выкопала на огороде гранату времен Гражданской войны
Опасную находку обезвредили саперы
Текст: Константин Воронов
В селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии при проведении садоводческих работ на приусадебном участке хозяйка обнаружила предмет, похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно выехали взрывотехники Росгвардии.
«Прибывшие сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является гранатой системы «Милс» образца 1915 года, со следами коррозии. Находку росгвардейцы вывезли за пределы населенного пункта и обезвредили ствольным разрушителем», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиграната