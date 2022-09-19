В Бурятии строитель обворовал нанявших его пенсионеров

Полиция Бурятии задержала задержала подозреваемого в краже ювелирных изделий из дома пенсионеров в поселке Николаевский Тарбагатайского района.Как рассказали в МВД, весной этого года пожилые люди наняли 35-летнего строителя для обшивки жилища гипсокартоном и проведения в нем косметического ремонта. Мужчину рекомендовал сын, который знал его по совместной работе.Поселившись в маленьком доме в ограде пенсионеров, работник взялся за дело и, завершив ремонт через два месяца, получил оговоренную сумму. Однако по разрешению хозяев, мужчина продолжал безвозмездно жить в домике.В сентябре, когда к пожилым людям из другого региона приехала дочь, в доме хозяев была обнаружена кража ювелирных изделий – золотого кольца и серьги с камнем. Женщина стала задавать вопросы относительно пропажи украшений работнику, но тот отрицал свою причастность к произошедшему, а когда она обратилась в полицию, и вовсе съехал из жилища.Уже позже, будучи задержанным полицейскими, мужчина признался, что еще в апреле похитил драгоценности из шкафа в спальне пенсионеров и сдал их в ломбард. Вырученные деньги – шесть тысяч рублей (при причиненном им ущербе в 40 тысяч рублей) - подозреваемый потратил на распитие алкоголя.Как отметили в МВД, в 2017 году подозреваемый уже отбывал наказание в виде обязательных работ за аналогичное преступление. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»