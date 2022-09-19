Происшествия 19.09.2022 в 14:28

В Бурятии горели два дома

Один из них полностью уничтожен огнем
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии горели два дома
В минувшие сутки в Бурятии горели два нежилых дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первое возгорание произошло ночью 18 сентября в селе Шаралдай Мухоршибирского района.

К моменту прибытия огнеборцев горел пол на втором этаже кирпичного нежилого 12-квартирного дома. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобился час. Всего на месте работали 7 пожарных, 1 доброволец и 3 единицы техники.

Второй пожар случился днем 18 сентября на улице Заводской в селе Новоильинск Заиграевского района. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило нежилой дом. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри на площади 81 квадратный метр, кровля обрушилась.
 
По предварительным данным, причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Полиция ведет поиск виновных.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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