В Бурятии горели два дома

В минувшие сутки в Бурятии горели два нежилых дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первое возгорание произошло ночью 18 сентября в селе Шаралдай Мухоршибирского района.К моменту прибытия огнеборцев горел пол на втором этаже кирпичного нежилого 12-квартирного дома. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобился час. Всего на месте работали 7 пожарных, 1 доброволец и 3 единицы техники.Второй пожар случился днем 18 сентября на улице Заводской в селе Новоильинск Заиграевского района. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило нежилой дом. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри на площади 81 квадратный метр, кровля обрушилась.По предварительным данным, причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Полиция ведет поиск виновных.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС