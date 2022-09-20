Жители Бурятии инвестировали в мошенника более 9 млн рублей

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Среднеуральск Свердловской области. Он обвиняется в совершении нескольких эпизодов мошенничества в значительном, крупном и особо крупных размерах.Как сообщили в прокуратуре, мужчина, обладая опытом участия в организациях, имеющих признаки финансовых пирамид, с ноября 2018 г. по май 2019 г. совершил пять мошенничеств в отношении четверых граждан из Улан-Удэ, Новосибирска и Арзамаса. Злоумышленник под видом инвестиционной деятельности, приобретения ценных бумаг и криптовалюты завладел их деньгами на общую сумму в 1,5 млн рублей. При этом мужчина обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки и с процентами за их использование.Затем для увеличения доходов от преступной деятельности он создал организованную группу, куда вовлек 33-летнюю жительницу Забайкальского края, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования. Подельники создали два интернет-сайта, пользователям которых дали ложные обещания получения дохода при внесении денег в заведомо липовые инвестиционные проекты.«Для привлечения дополнительных взносов граждан часть из ранее внесенных денег и из средств новых вкладчиков возвращались им в качестве якобы «дивидендов». При этом никакой коммерческой деятельностью члены организованной группы не занимались. Всего путем обмана у девяти граждан, проживающих в Бурятии и иных регионах, похищено 9,3 млн рублей», - рассказали в прокуратуре.Действия злоумышленников пресекли сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии. Организатор группы был заключен под стражу, а уголовное дело в отношении женщины выделили в отдельное производство, поскольку она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.Как отметили в полиции, жертвы отдавали мошенникам разные суммы – от 120 тысяч до 4,5 миллионов рублей. При этом некоторые под действием уговоров о необходимости развития прибыльного бизнеса, даже брали кредиты в банках.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в Джидинский районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: «Номер один»