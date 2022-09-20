Происшествия 20.09.2022 в 09:35
В Бурятии назвали виновного в ДТП с байкером на «Харлее»
Водитель «Хонды» не уступил дорогу мотоциклисту
Текст: Константин Воронов
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности вчерашней аварии с участием мотоцикла.
«31-летний водитель автомобиля «Хонда» при выезде на федеральную автодорогу «Иркутск – Чита» со стороны села Сужа не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Харлей Дэвидсон» под управлением 59-летнего водителя. В результате аварии водитель мотоцикла с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.
Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло около 2 часов ночи на ул. Торговой в селе Джида. Там 26-летний водитель мотоцикла «Ирбис», не имеющий прав, не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
«31-летний водитель автомобиля «Хонда» при выезде на федеральную автодорогу «Иркутск – Чита» со стороны села Сужа не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Харлей Дэвидсон» под управлением 59-летнего водителя. В результате аварии водитель мотоцикла с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.
Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло около 2 часов ночи на ул. Торговой в селе Джида. Там 26-летний водитель мотоцикла «Ирбис», не имеющий прав, не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
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