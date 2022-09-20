В Улан-Удэ на ходу загорелся автомобиль такси

Сегодня утром в районе остановки Горсад загорелся автомобиль «Рено Логан», принадлежащий одной из служб такси.К сообщили в МЧС Бурятии, прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.Причина пожара сейчас устанавливается.Фото: МЧС Бурятии