Происшествия 20.09.2022 в 09:51
В Улан-Удэ на ходу загорелся автомобиль такси
Происшествие обошлось без пострадавших
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром в районе остановки Горсад загорелся автомобиль «Рено Логан», принадлежащий одной из служб такси.
К сообщили в МЧС Бурятии, прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Фото: МЧС Бурятии
К сообщили в МЧС Бурятии, прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Фото: МЧС Бурятии
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