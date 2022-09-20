Происшествия 20.09.2022 в 11:38

В Бурятии горел детский сад

Для установления причин возгорания на место выехал дознаватель
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии горел детский сад
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании в детском саду поселка Янчукан Северо-Байкальского района.

«Пожар ликвидирован добровольной пожарной дружиной на площади 15 кв.м. В результате возгорания пострадала оргтехника и закоптились стены. Пострадавших нет. Детский сад посещает 9 детей, во время пожара они отсутствовали», - рассказали в МЧС.

На место происшествия выехал пожарный дознаватель, он будет устанавливать причину возгорания.

Фото: МЧС Бурятии
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