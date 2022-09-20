В Бурятии горел детский сад

Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании в детском саду поселка Янчукан Северо-Байкальского района.«Пожар ликвидирован добровольной пожарной дружиной на площади 15 кв.м. В результате возгорания пострадала оргтехника и закоптились стены. Пострадавших нет. Детский сад посещает 9 детей, во время пожара они отсутствовали», - рассказали в МЧС.На место происшествия выехал пожарный дознаватель, он будет устанавливать причину возгорания.Фото: МЧС Бурятии