Жителей Бурятии просят опознать убитых людей

Следственный комитет Бурятии просит жителей республики помочь в установлении личности двух мужчин, женщины и ребенка, обнаруженных в Ленинградской области в 2008 году.Как сообщили в следственном ведомстве, в 2008 году у берега реки Ижора в Тосненском районе Ленинградской области обнаружили тела неизвестных мужчин в возрасте 45-55 и 50-70 лет и женщины 45-50 лет с признаками насильственной смерти, а также тело малолетней девочки.«Раскрыть данные преступления по «горячим следам» в то время не удалось, однако следователями и криминалистами продолжается системная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе проведения экспертиз установлено, что мужчина на вид 45-55 лет и женщина на вид 45-50 лет являются кровными родителями девочки. Мужчина, которому на вид 50-70 лет родственником не является, однако его смерть наступила одновременно с данными лицами», - рассказали следователи.В настоящее время в результате проведенной экспертной работы получены фотоизображения реконструкции черепов неизвестных мужчин и женщины.Первый мужчина на вид 50-70 лет, рост 166 см., голова округлой формы, брови широкие сросшиеся, одетый в брюки из ткани черного цвета, спереди и сзади имеющих по два накладных кармана, на поясе брюк имеется фирменный лейбл «STILMEN», майку хлопчатобумажную желтого цвета, с надписью на передней поверхности «WrangLer JENS COUTURE». У мужчины отсутствуют несколько зубов, которые были удалены при жизни.Второй мужчина на вид 45-55 лет, рост около 165-170 см., одетый в свитер мужской вязанный черного цвета 48-50 размера, на внутренней поверхности имеющий ярлык с выполненной латинскими буквами надписью «Kervan», брюки спортивные темно-синего цвета из хлопчатобумажной ткани с расположенными по обеим бокам лампасами голубого цвета в виде трех вертикальных полос, брюки темно-серого цвета мужские классические из плотной смесевой ткани с двумя врезными боковыми карманами (на внутренней стороне подкладки имеется эмблема с надписью на латинском языке «Dims»), футболку хлопчатобумажную красного цвета с воротником на молнии, коротким рукавом и надписью на латинском языке «CAT Cactos raising», трусы хлопчатобумажные темно-синего цвета, носки хлопчатобумажные темно-серого цвета с рисунком знака Зодиака-Стрельца и надписью «стрелец». У мужчины установлено отсутствие части желудка, явившееся следствием медицинской операции по его удалению.Женщина на вид 45-50 лет, рост около 155-160 см, одетая в блузку с коротким рукавом из плотной гофрированной ткани зеленого цвета с отложным воротником, на передней поверхности имеющую два накладных кармана, по левому краю полы блузки расположены 5 пуговиц квадратной формы из пластмассы серого цвета, с внутренней стороны воротника имеется ярлык с надписью «XXXL». Бюстгальтер бежевого цвета с застежкой спереди, трусы женские бежевого цвета, носки хлопчатобумажные темно-серого цвета, на безымянном пальце правой руки имелось обручальное кольцо из металла желтого цвета.Ребенок-девочка на вид от 7 до 9 лет, ростом от 104 см. до 143 см. Была одета в трусы хлопчатобумажные черного цвета, трикотажные колготы черного цвета, футболку темно-зеленого цвета с короткими рукавами, с застегивающимся воротом с аппликацией в виде лежащего медвежонка на груди слева и этикеткой с внутренней стороны в области шеи с изображением двух медведей панда и надписью «Made in China». Вязаную кофту черного цвета с длинными рукавами с рисунком, выполненным из ткани, в виде трактора оранжевого цвета с гусеницами синего цвета и камнем бежевого цвета на груди, носки вязаные темно-коричневого цвета, деревянные бусы темно-серого цвета, скрепленные между собой веревкой черного цвета. С одной стороны веревки расположены четыре бусины, образовывающие фигуру в виде треугольника.«Следственные органы обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении из любых регионов Российской Федерации семей в составе муж-жена-дочь, с просьбой сообщить любую информацию в отдел дежурных следователей Следственного комитета по Ленинградской области по телефону 8-812-492-01-58 или следователю по особо важным делам Борисову Денису Александровичу, в чьем производстве находится уголовное дело, по телефону 8-952-266-92-44», - обратились в Следственном комитете.