Происшествия 20.09.2022 в 16:45

Житель Улан-Удэ в ответ на обвинение в краже ударил родственника ножом

Раненого мужчину удалось спасти, преступник задержан
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ в ответ на обвинение в краже ударил родственника ножом
Вечером 16 сентября в больницу Улан-Удэ доставили 59-летнего мужчину с колото-резаным ранением груди. По подозрению в покушении на убийство правоохранители задержали 49-летнего родственника потерпевшего, с которым они вместе распивали спиртное.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в одном из домов в СНТ «Профсоюзник». Днем 15 сентября он пришел в гости к родственнику, с которым стал распивать спиртное. Во время застолья хозяин дома уличил мужчину в хищении телефона. Из-за этого повода между родственниками произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе гость схватил кухонный нож и нанес им удар в грудь потерпевшего. Мужчина, пытаясь спастись, выбежал из дома. Увидев соседа на улице, он попросил его вызвать полицию.

«Злоумышленник скрылся с места происшествия, его местонахождение установили сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную медицинскую помощь», - рассказали в следственном ведомстве.

Задержанному уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он взят под стражу.

Фото: pixabay.com
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