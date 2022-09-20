Житель Улан-Удэ в ответ на обвинение в краже ударил родственника ножом

Вечером 16 сентября в больницу Улан-Удэ доставили 59-летнего мужчину с колото-резаным ранением груди. По подозрению в покушении на убийство правоохранители задержали 49-летнего родственника потерпевшего, с которым они вместе распивали спиртное.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в одном из домов в СНТ «Профсоюзник». Днем 15 сентября он пришел в гости к родственнику, с которым стал распивать спиртное. Во время застолья хозяин дома уличил мужчину в хищении телефона. Из-за этого повода между родственниками произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе гость схватил кухонный нож и нанес им удар в грудь потерпевшего. Мужчина, пытаясь спастись, выбежал из дома. Увидев соседа на улице, он попросил его вызвать полицию.«Злоумышленник скрылся с места происшествия, его местонахождение установили сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную медицинскую помощь», - рассказали в следственном ведомстве.Задержанному уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он взят под стражу.Фото: pixabay.com