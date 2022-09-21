В Бурятии водитель «Тойоты» погиб в столкновении с фурой

ДТП произошло вечером 20 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии.«По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» в 500 метрах от с. Еловка не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с большегрузным автомобилем «МАН» с полуприцепом. В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в ГИБДД.Фото: «Прибайлье-инфо.24/7»