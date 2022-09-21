Происшествия 21.09.2022 в 07:48

В Бурятии водитель «Тойоты» погиб в столкновении с фурой

Смертельная авария произошла на федеральной трассе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель «Тойоты» погиб в столкновении с фурой
ДТП произошло вечером 20 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии.

«По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» в 500 метрах от с. Еловка не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с большегрузным автомобилем «МАН» с полуприцепом. В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в ГИБДД.

Фото: «Прибайлье-инфо.24/7»
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