Происшествия 21.09.2022 в 09:38
В Улан-Удэ горит мастерская по пошиву чехлов
Пожару присвоен повышенный ранг
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании бокса по пошиву чехлов на ул. Жердева в Улан-Удэ.
«Огнеборцы выехали на ликвидацию пожара по повышенному рангу пожара №2. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание крыши. Всего к тушению пожара привлекаются 34 человек и 10 единиц техники», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«Огнеборцы выехали на ликвидацию пожара по повышенному рангу пожара №2. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание крыши. Всего к тушению пожара привлекаются 34 человек и 10 единиц техники», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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