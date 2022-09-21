В Улан-Удэ горит мастерская по пошиву чехлов

Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании бокса по пошиву чехлов на ул. Жердева в Улан-Удэ.«Огнеборцы выехали на ликвидацию пожара по повышенному рангу пожара №2. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание крыши. Всего к тушению пожара привлекаются 34 человек и 10 единиц техники», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии