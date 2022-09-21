В Бурятии «Хонда» протаранила дорожное ограждение

Еще одно ДТП случилось вечером в Поселье. Там 39-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» сбил пьяного 33-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.





ДТП произошло днем 20 сентября в Тункинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 63-летний водитель автомобиля «Хонда», ехавший со стороны Аршана в направлении Зактуя, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии