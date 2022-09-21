Происшествия 21.09.2022 в 10:01

Житель Бурятии отправился в колонию строгого режима за пьяную езду

Ранее мужчина уже был дважды судим за аналогичные преступления
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии отправился в колонию строгого режима за пьяную езду
Муйский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.

«В ноябре 2019 года и августе 2020 года мужчина был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В феврале этого года он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и был оставлен сотрудниками ГИБДД», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и, с учетом имеющихся непогашенных судимостей за тяжкие преступления и наличия рецидива, приговорил его к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года.

Осужденный не согласился с приговором суда и обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии приговор Муйского райсуда оставил без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения.

Фото: «Номер один»
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