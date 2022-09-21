Происшествия 21.09.2022 в 12:18
В Улан-Удэ потушили пожар в мастерской по пошиву чехлов
Цех полностью выгорел
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ликвидировали пожар в мастерской по пошиву чехлов на ул. Жердева. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание бокса с переходом огня на кровлю здания. Произошло обрушение деревянного мансардного этажа (бытовки). В тушении были задействованы 43 человека, 17 единиц техники», - сообщили в МЧС.
Фото и видео: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание бокса с переходом огня на кровлю здания. Произошло обрушение деревянного мансардного этажа (бытовки). В тушении были задействованы 43 человека, 17 единиц техники», - сообщили в МЧС.
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото и видео: МЧС Бурятии
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