Происшествия 21.09.2022 в 12:18

В Улан-Удэ потушили пожар в мастерской по пошиву чехлов

Цех полностью выгорел
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ потушили пожар в мастерской по пошиву чехлов
В Улан-Удэ ликвидировали пожар в мастерской по пошиву чехлов на ул. Жердева. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание бокса с переходом огня на кровлю здания. Произошло обрушение деревянного мансардного этажа (бытовки). В тушении были задействованы 43 человека, 17 единиц техники», - сообщили в МЧС.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



Фото и видео: МЧС Бурятии
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