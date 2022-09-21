Один человек погиб в лобовом ДТП в Бурятии

ДТП произошло вечером 20 сентября в Баунтовском районе Бурятии на автодороге «Романовка – Багдарин». Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Лэнд Крузер».В результате аварии «Ипсума» скончался на месте происшествия. Водитель и 2 пассажира внедорожника получили травмы различной степени тяжести.Напомним, еще одно смертельное ДТП произошло вчера на трассе «Байкал». В районе Еловки «Тойота Калдина» столкнулась с фурой, водитель легковушки погиб.Фото: «Номер один»