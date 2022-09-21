Происшествия 21.09.2022 в 12:39

Один человек погиб в лобовом ДТП в Бурятии

«Ипсум» выехал на встречку и врезался в «Лэнд Крузер»
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Текст: Константин Воронов
Один человек погиб в лобовом ДТП в Бурятии
ДТП произошло вечером 20 сентября в Баунтовском районе Бурятии на автодороге «Романовка – Багдарин». Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Лэнд Крузер».

В результате аварии «Ипсума» скончался на месте происшествия. Водитель и 2 пассажира внедорожника получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, еще одно смертельное ДТП произошло вчера на трассе «Байкал». В районе Еловки «Тойота Калдина» столкнулась с фурой, водитель легковушки погиб.

Фото: «Номер один»
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