В Улан-Удэ шквалистый ветер сдул часть крыши роддома

Сегодня днем в МЧС Бурятии поступила информация о том, что порывы ветра, скорость которого достигала 22 м/с, повредили крышу здания Городского перинатального центра в Улан- Удэ. По данным спасателей, пострадал участок крыши размером 90х13 кв.м.«По предварительной информации пострадавших нет», - сообщили в МЧС.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»