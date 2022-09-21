Происшествия 21.09.2022 в 15:55
В Улан-Удэ шквалистый ветер сдул часть крыши роддома
По предварительным данным, никто не пострадал
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступила информация о том, что порывы ветра, скорость которого достигала 22 м/с, повредили крышу здания Городского перинатального центра в Улан- Удэ. По данным спасателей, пострадал участок крыши размером 90х13 кв.м.
«По предварительной информации пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
«По предварительной информации пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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