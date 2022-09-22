Происшествия 22.09.2022 в 09:39

Женщина попала в больницу в результате столкновения автомобиля с коровой в Бурятии

ДТП произошло вечером на федеральной трассе
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Текст: Константин Воронов
Женщина попала в больницу в результате столкновения автомобиля с коровой в Бурятии
Накануне вечером в Селенгинском районе Бурятии на трассе «Улан-Удэ – Кяхта» произошла авария с пострадавшими. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель «Субару Аутбэк» в 3 км от села Жаргаланта врезался в корову. В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована в Гусиноозерскую ЦРБ.


Еще одна авария произошла вчера утром на ул. Трактовой в селе Сотниково. Там водитель автомобиля «Ниссан АД» на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с мопедом «Рэйсер». В результате ДТП 49-летний водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии
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