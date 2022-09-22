Женщина попала в больницу в результате столкновения автомобиля с коровой в Бурятии

Накануне вечером в Селенгинском районе Бурятии на трассе «Улан-Удэ – Кяхта» произошла авария с пострадавшими. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель «Субару Аутбэк» в 3 км от села Жаргаланта врезался в корову. В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована в Гусиноозерскую ЦРБ.





Еще одна авария произошла вчера утром на ул. Трактовой в селе Сотниково. Там водитель автомобиля «Ниссан АД» на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с мопедом «Рэйсер». В результате ДТП 49-летний водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии