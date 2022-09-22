Житель Бурятии получил судимость за 7 лещей

Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной добыче водных биоресурсов в местах нереста.«В мае 2022 года 30-летний житель села Гарам в отсутствие разрешения на добычу водных биоресурсов рыбачил в местах нереста на озере Большое Еравное. С помощью рыболовного орудия он выловил семь лещей. Ущерб, причиненный преступлением, обвиняемый возместил в ходе предварительного расследования», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 6 месяцам исправительных работ, с удержанием 5 % из заработка в доход государства.Фото: russianstock.ru