Происшествия 22.09.2022 в 09:55
Житель Бурятии получил судимость за 7 лещей
Сельчанин ловил рыбу в местах нереста
Текст: Константин Воронов
Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной добыче водных биоресурсов в местах нереста.
«В мае 2022 года 30-летний житель села Гарам в отсутствие разрешения на добычу водных биоресурсов рыбачил в местах нереста на озере Большое Еравное. С помощью рыболовного орудия он выловил семь лещей. Ущерб, причиненный преступлением, обвиняемый возместил в ходе предварительного расследования», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 6 месяцам исправительных работ, с удержанием 5 % из заработка в доход государства.
Фото: russianstock.ru
«В мае 2022 года 30-летний житель села Гарам в отсутствие разрешения на добычу водных биоресурсов рыбачил в местах нереста на озере Большое Еравное. С помощью рыболовного орудия он выловил семь лещей. Ущерб, причиненный преступлением, обвиняемый возместил в ходе предварительного расследования», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 6 месяцам исправительных работ, с удержанием 5 % из заработка в доход государства.
Фото: russianstock.ru
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