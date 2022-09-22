В Улан-Удэ бывший насильник оформил липовые кредиты на миллион рублей

Верховный суд Бурятии оставил в силе постановление Октябрьского райсуда Улан-Удэ о продлении срока содержания под стражей в отношении мужчины, обвиняемого в получении кредитов по поддельному паспорту на другое имя. Общая сумма взятых злоумышленником займов превысила миллион рублей.«Срок содержания под стражей в отношении обвиняемого продлен, поскольку предварительное расследование по уголовному делу продолжается. Органу следствия необходимо получить заключения почерковедческой и портретной экспертиз, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на окончание расследования», - пояснили в суде.Сам злоумышленник просил перевести его под домашний арест, однако суд не нашел для этого оснований. Как выяснилось, обвиняемый ранее был судим за кражи и изнасилование и освободился из мест лишения свободы в июне прошлого года. Мужчина нигде не работает и не имеет источника дохода.«Кроме того, обвиняемый зарегистрирован и постоянно проживает в Чите, в Улан-Удэ какого-либо места жительства у него нет, соответственно избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Улан-Удэ невозможно. С учётом указанных обстоятельств у суда были обоснованные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может продолжить занятия преступной деятельностью, скрыться от предварительного следствия, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: «Номер один»