В Бурятии горели сразу семь гаражей

Ночью 22 сентября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании в гаражном обществе «Автомобилист» в поселке Селенгинск.Когда пожарные прибыли на место происшествия, горели крыши семи гаражей. Для ликвидации открытого огня понадобилось менее часа. Распространения огня на содержимое гаражей удалось избежать.«В результате пожара огнем повреждены крыши семи гаражей на площади 60 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, в одном из гаражей топили печь», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: МЧС Бурятии