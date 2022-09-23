В Бурятии микроавтобус задавил женщину-велосипедистку

Смертельное ДТП произошло ночью на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита в 10 км от села Сосново-Озерское. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» сбил 44-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.Фото: ГИБДД Бурятии