Происшествия 23.09.2022 в 09:50
В Бурятии микроавтобус задавил женщину-велосипедистку
Происшествие случилось ночью в Еравнинском районе
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП произошло ночью на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита в 10 км от села Сосново-Озерское. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» сбил 44-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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