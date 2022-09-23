В Бурятии перевернулась «Истана», водитель погиб

ДТП произошло около 6 часов вечера в Кижингинском районе Бурятии в 2 км от улуса Улзыто. Как сообщили в ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Истана» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.Фото: ГИБДД Бурятии