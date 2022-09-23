Происшествия 23.09.2022 в 10:06

В Бурятии перевернулась «Истана», водитель погиб

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии перевернулась «Истана», водитель погиб
ДТП произошло около 6 часов вечера в Кижингинском районе Бурятии в 2 км от улуса Улзыто. Как сообщили в ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Истана» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: ГИБДД Бурятии
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