Житель Бурятии сломал женщине ребра кочергой

В полицию Бичурского района из службы «112» поступило сообщение от женщины о том, что знакомый наносит ей побои. Выехав на место, участковый обнаружил мужчину и двух женщин, одна из которых была сильно пьяна и спала.Пострадавшая рассказала, что на улице встретила своего 33-летнего знакомого. Мужчина предложил продолжить общение и пригласил ее в дом. В ходе совместного распития спиртного и внезапно возникнувшей ссоры хозяин жилища нанес женщине несколько ударов кочергой по голове и телу. Избитая женщина смогла позвонить на единый номер вызова экстренных служб.У пострадавшей диагностированы рвано-ушибленные раны головы, туловища и переломы ребер.«После заключения судебно-медицинской экспертизы о тяжести нанесенного вреда здоровью в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью различной степени тяжести», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии