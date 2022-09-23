Происшествия 23.09.2022 в 13:14

Житель Бурятии сломал женщине ребра кочергой

Сельчанин ранее уже был судим за избиения людей
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии сломал женщине ребра кочергой
В полицию Бичурского района из службы «112» поступило сообщение от женщины о том, что знакомый наносит ей побои. Выехав на место, участковый обнаружил мужчину и двух женщин, одна из которых была сильно пьяна и спала.

Пострадавшая рассказала, что на улице встретила своего 33-летнего знакомого. Мужчина предложил продолжить общение и пригласил ее в дом. В ходе совместного распития спиртного и внезапно возникнувшей ссоры хозяин жилища нанес женщине несколько ударов кочергой по голове и телу. Избитая женщина смогла позвонить на единый номер вызова экстренных служб.

У пострадавшей диагностированы рвано-ушибленные раны головы, туловища и переломы ребер.

«После заключения судебно-медицинской экспертизы о тяжести нанесенного вреда здоровью в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью различной степени тяжести», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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