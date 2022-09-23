Происшествия 23.09.2022 в 14:30

В Бурятии ночью горели два дома

Не исключено, что к происшествиям причастны поджигатели
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ночью горели два дома
Два пожара в нежилых домах произошли минувшей ночью в Бурятии. О первом возгорании дома на улице Комсомольская в селе Иволгинск на пульт пожарной охраны сообщили очевидцы.
 
Когда огнеборцы прибыли на место, нежилой дом и веранда были полностью охвачены огнем. Около часа понадобилось пожарным для ликвидации открытого огня. В результате пожара огнем уничтожена веранда, дом полностью выгорел изнутри. Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

Внутри дома не было ни вещей, ни мебели. Со слов соседей, хозяйка изредка появлялась у себя на участке. Накануне вечером очевидцы видели у этого дома двух молодых людей.
 
Второе сообщение о возгорании нежилого дома поступило из села Старое Татаурово. Когда пожарные прибыли на место, нежилой двухэтажный деревянный дом был объят пламенем. В результате пожара здание полностью было уничтожено.
 
«Для установления причин возгораний и виновных лиц проводится проверка отделом надзорной деятельности и отделом полиции», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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