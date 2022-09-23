В Бурятии ночью горели два дома

Два пожара в нежилых домах произошли минувшей ночью в Бурятии. О первом возгорании дома на улице Комсомольская в селе Иволгинск на пульт пожарной охраны сообщили очевидцы.Когда огнеборцы прибыли на место, нежилой дом и веранда были полностью охвачены огнем. Около часа понадобилось пожарным для ликвидации открытого огня. В результате пожара огнем уничтожена веранда, дом полностью выгорел изнутри. Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра.Внутри дома не было ни вещей, ни мебели. Со слов соседей, хозяйка изредка появлялась у себя на участке. Накануне вечером очевидцы видели у этого дома двух молодых людей.Второе сообщение о возгорании нежилого дома поступило из села Старое Татаурово. Когда пожарные прибыли на место, нежилой двухэтажный деревянный дом был объят пламенем. В результате пожара здание полностью было уничтожено.«Для установления причин возгораний и виновных лиц проводится проверка отделом надзорной деятельности и отделом полиции», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС