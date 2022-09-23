Происшествия 23.09.2022 в 16:28

Жительница Улан-Удэ предстанет перед судом за убийство

В ходе очередной пьяной потасовки она несколько раз ударила сожителя ножом
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ предстанет перед судом за убийство
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 36-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве.

«Обвиняемая и ее 33-летний сожитель в течение нескольких дней распивали спиртное и постоянно ссорились. Вечером 11 июля в ходе очередного возникшего на фоне затяжного опьянения конфликта, переросшего в потасовку, женщина взяла нож и нанесла им несколько ударов в грудь сожителю. От полученных ран потерпевший скончался на месте», - рассказали в следственном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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