Жительница Улан-Удэ предстанет перед судом за убийство

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 36-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве.«Обвиняемая и ее 33-летний сожитель в течение нескольких дней распивали спиртное и постоянно ссорились. Вечером 11 июля в ходе очередного возникшего на фоне затяжного опьянения конфликта, переросшего в потасовку, женщина взяла нож и нанесла им несколько ударов в грудь сожителю. От полученных ран потерпевший скончался на месте», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»