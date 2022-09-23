Происшествия 23.09.2022 в 17:01
В Улан-Удэ женщина на «Ладе» сбила 91-летнего пенсионера
Происшествие случилось на пешеходном переходе
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полицейские работают на месте ДТП, которое произошло сегодня днем на ул. Борсоева.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Водитель автомобиля «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода 1931 года рождения. В результате ДТП пожилой мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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