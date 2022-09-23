Происшествия 23.09.2022 в 17:01

В Улан-Удэ женщина на «Ладе» сбила 91-летнего пенсионера

Происшествие случилось на пешеходном переходе
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ женщина на «Ладе» сбила 91-летнего пенсионера
В Улан-Удэ полицейские работают на месте ДТП, которое произошло сегодня днем на ул. Борсоева.

«Водитель автомобиля «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода 1931 года рождения. В результате ДТП пожилой мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.


Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Житель Бурятии попал под суд за браконьерство
23.09.2022 в 18:09
Минобороны расширило список тех, кого не призывают в рамках частичной мобилизации
23.09.2022 в 17:23
В Улан-Удэ женщина на «Ладе» сбила 91-летнего пенсионера
23.09.2022 в 17:01
Жителей Бурятии призывают сделать прививки от гриппа
23.09.2022 в 16:51
ОНФ нашел в столице Бурятии свалку с признаками вечной
23.09.2022 в 16:47
Жительница Улан-Удэ предстанет перед судом за убийство
23.09.2022 в 16:28
В Бурятии среднемесячная зарплата за январь-июль выросла на 17,3% и превысила 50,7 тыс руб
23.09.2022 в 16:13
В Бурятии объяснили, почему под частичную мобилизацию попадают мужчины старше 35 лет
23.09.2022 в 15:46
В Бурятии рекордно вырос «пластиковый» долг
23.09.2022 в 15:03
Актриса Русского драмтеатра призвала стать донорами крови
23.09.2022 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
Житель Бурятии попал под суд за браконьерство

Мужчина выловил 77 хвостов омуля

23.09.2022 в 18:09
Жительница Улан-Удэ предстанет перед судом за убийство
В ходе очередной пьяной потасовки она несколько раз ударила сожителя ножом
23.09.2022 в 16:28
В Бурятии ночью горели два дома
Не исключено, что к происшествиям причастны поджигатели
23.09.2022 в 14:30
Житель Бурятии сломал женщине ребра кочергой
Сельчанин ранее уже был судим за избиения людей
23.09.2022 в 13:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru