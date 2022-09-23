В Улан-Удэ женщина на «Ладе» сбила 91-летнего пенсионера

«Водитель автомобиля «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода 1931 года рождения. В результате ДТП пожилой мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.





В Улан-Удэ полицейские работают на месте ДТП, которое произошло сегодня днем на ул. Борсоева.Фото: ГИБДД Бурятии