Житель Бурятии попал под суд за браконьерство

Житель Нижнеангарска решил добыть омуль на реке Кичера, несмотря на то, что в период с 1 мая по 30 июня запрещен вылов какой-либо рыбы в бассейнах рек Кичера и Верхняя Ангара и заливе Ангарский Сор озера Байкал.

В один из дней около полуночи он приехал на берег, взяв с собой рыболовную сеть и резиновую лодку. На резиновой лодке он отошел на расстояние 70 метров в северо-западном направлении от берега в устье реки Кичера. Мужчина закинул рыболовную сеть в воду и вернулся на берег.

На следующий день на лодке он вернулся к месту установки сети и незаконно выловил 77 экземпляров байкальского омуля.

Согласно такс, утвержденных постановлением правительства РФ от 03 ноября 2018 года № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам», стоимость одного экземпляра независимо от размера и веса байкальского омуля составляет 3 640 рублей.

«В результате преступных действий государству причинен особо крупный ущерб в размере 280 280 рублей», - отмечается в решении суда.

Действия браконьера суд квалифицировал по ч. 3 ст. 256 УК РФ, как незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации).

Ранее житель района судим не был, но к уголовной ответственности привлекался, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоял, характеризуется по месту жительства удовлетворительно. Ущерб он полностью возместил.

Суд приговорил признать браконьера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно.



Фото: "Номер один"