В Бурятии осудили «черного» лесоруба

Прокурор Слюдянского района Иркутской области обратился в Кабанский районный суд с иском к жителю района о взыскании ущерба, причиненного объектам животного мира (охотничьим ресурсам) и среде их обитания вследствие незаконной рубки лесных насаждений на участке охотничьих угодий, в размере 131 422 рубля.

Ответчик исковые требования признал, суду пояснил, что в настоящее время не работает, на иждивении у него двое несовершеннолетних детей, данный ущерб не возмещал, так как не знал о нем, а ущерб от порубки возместил.

Суд решил, что материальное положение ответчика не является основанием для освобождения его от обязанности по возмещению причиненного ущерба.

Суд постановил исковое заявление прокурора Слюдянского района Иркутской области удовлетворить и взыскать с лесоруба в пользу Слюдянского муниципального района Иркутской области 131 422 рубля.



Фото: "Номер один"