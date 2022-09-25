Происшествия 25.09.2022 в 11:22

Студенты очной и очно-заочной формы обучения будут иметь отсрочку от призыва

Соответствующий указ накануне подписал Путин
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Текст: Евгения Гармаева
Студенты очной и очно-заочной формы обучения будут иметь отсрочку от призыва

Минобороны РФ сообщает: Студенты очной и очно-заочной формы обучения будут иметь отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Также её предоставят тем, кто получает среднее специальное образование впервые.

 Президент РФ подписал Указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации».

 В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» постановляю: 

 1. Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые. 

 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.

 

Фото: Номер один

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