Происшествия 25.09.2022 в 11:39
Минобрнауки открыло горячую линию для студентов вузов по вопросам мобилизации
Студентам предоставят любую интересующую их информацию
Текст: Евгения Гармаева
Открыта горячая линия Минобрнауки России для учащихся вузов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией.
Горячая линия работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).
Студентам предоставят любую интересующую их информацию. Например, разъяснят правила призыва, проконсультируют по вопросам социальной и правовой защиты, окажут психологическую поддержку, сообщает объясняем.рф.
фото: Номер один
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