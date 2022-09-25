Минобрнауки открыло горячую линию для студентов вузов по вопросам мобилизации

Открыта горячая линия Минобрнауки России для учащихся вузов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией.

Горячая линия работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

Студентам предоставят любую интересующую их информацию. Например, разъяснят правила призыва, проконсультируют по вопросам социальной и правовой защиты, окажут психологическую поддержку, сообщает объясняем.рф.





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