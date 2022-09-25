В Бурятии отчаянно пьяный мужчина врезался в поезд

Накануне вечером в 19:20 на 5711 км. ВСЖД (ст. Челутай-3) на нерегулируемом железнодорожном переезде 47-летний водитель автомашины "Митсубиши Делика", будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на стоящий поезд.



В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести. Был деблокирован пожарными и передан медицинским работникам для осмотра и оказания помощи.



В настоящий момент полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

фото: скриншот из видео