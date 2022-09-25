Происшествия 25.09.2022 в 12:03
В Бурятии отчаянно пьяный мужчина врезался в поезд
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Заиграевском районе
Текст: Евгения Гармаева
Накануне вечером в 19:20 на 5711 км. ВСЖД (ст. Челутай-3) на нерегулируемом железнодорожном переезде 47-летний водитель автомашины "Митсубиши Делика", будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на стоящий поезд.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести. Был деблокирован пожарными и передан медицинским работникам для осмотра и оказания помощи.
В настоящий момент полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
фото: скриншот из видео
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