В Улан-Удэ пьяная женщина с ножом напала на мужчину в трамвае

Накануне в местный паблик «Весь Улан-Удэ» прислали видеоролик, снятый из трамвая №7. Как сообщают очевидцы, на остановке «Проходная ЛВРЗ» нетрезвая горожанка подошла с претензиями к молодому человеку.



«На остановке «Проходная ЛВРЗ» она начала предъявлять претензии к внешнему виду парня. Тот на провокации не поддавался и поспешил покинуть вагон. Мадам последовала за ним и достала нож(чего только не найдёшь в женской сумочке)», - описывают события в паблике со слов очевидцев.







Как сообщают далее, водитель трамвая нажал тревожную кнопку, после чего к вагону подъехали правоохранительные органы. Судя по видеоролику, дебоширка пыталась убежать.Фото: Номер один, скриншоты из видео "Весь Улан-Удэ"