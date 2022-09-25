Происшествия 25.09.2022 в 16:10
В Улан-Удэ пьяная женщина с ножом напала на мужчину в трамвае
Как сообщили очевидцы, ей не понравилась его внешность
Текст: Евгения Гармаева
Накануне в местный паблик «Весь Улан-Удэ» прислали видеоролик, снятый из трамвая №7. Как сообщают очевидцы, на остановке «Проходная ЛВРЗ» нетрезвая горожанка подошла с претензиями к молодому человеку.
«На остановке «Проходная ЛВРЗ» она начала предъявлять претензии к внешнему виду парня. Тот на провокации не поддавался и поспешил покинуть вагон. Мадам последовала за ним и достала нож(чего только не найдёшь в женской сумочке)», - описывают события в паблике со слов очевидцев.
Фото: Номер один, скриншоты из видео "Весь Улан-Удэ"
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