Житель Бурятии получил 3 года колонии за поездку в Забайкалье на угнанной машине

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 27-летнего жителя Бичурского района, обвиняемого в угоне.«Ночью в апреле 2022 года в селе Бичура молодой человек проник в автомобиль, оставленный хозяином на улице у своего дома. Двери в машине были незапертые, ключи находились внутри салона. Решив съездить на автомобиле в Забайкальский край, мужчина угнал транспортное средство. В тот же день автомобиль был задержан в соседнем регионе сотрудниками ГИБДД», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал сельчанина виновным и, по совокупности приговоров, назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»