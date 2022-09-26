Происшествия 26.09.2022 в 09:25
Житель Бурятии получил 3 года колонии за поездку в Забайкалье на угнанной машине
Сельчанина поймали в тот же день и отдали под суд
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 27-летнего жителя Бичурского района, обвиняемого в угоне.
«Ночью в апреле 2022 года в селе Бичура молодой человек проник в автомобиль, оставленный хозяином на улице у своего дома. Двери в машине были незапертые, ключи находились внутри салона. Решив съездить на автомобиле в Забайкальский край, мужчина угнал транспортное средство. В тот же день автомобиль был задержан в соседнем регионе сотрудниками ГИБДД», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал сельчанина виновным и, по совокупности приговоров, назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
«Ночью в апреле 2022 года в селе Бичура молодой человек проник в автомобиль, оставленный хозяином на улице у своего дома. Двери в машине были незапертые, ключи находились внутри салона. Решив съездить на автомобиле в Забайкальский край, мужчина угнал транспортное средство. В тот же день автомобиль был задержан в соседнем регионе сотрудниками ГИБДД», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал сельчанина виновным и, по совокупности приговоров, назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
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