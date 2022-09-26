Происшествия 26.09.2022 в 09:36
В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб водитель
Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло в Кижингинском районе Бурятии днем 24 сентября. Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Сузуки Эскудо», ехавший со стороны поселка Хуртэй в направлении поселка Кулькисон, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия.
«Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности», - уточнили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности», - уточнили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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