В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб водитель

ДТП произошло в Кижингинском районе Бурятии днем 24 сентября. Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Сузуки Эскудо», ехавший со стороны поселка Хуртэй в направлении поселка Кулькисон, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия.«Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности», - уточнили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии