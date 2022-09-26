В Бурятии автомобиль переехал лежащую на дороге женщину

Как сообщили в ГИБДД, первый наезд случился в субботу днем в селе Кырен в Тункинском районе. Там 29-летняя женщина без прав, управлявшая «Тойотой Краун» на регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина сбила 6-летнего мальчика. Получившего травмы ребенка отвезли в больницу. Как отметили в Госавтоинспекции, мальчик находился на проезжей части без сопровождения взрослых.







Около 10 часов вечера того же дня смертельное ДТП произошло на 461-м км трассы «Байкал» в Иволгинском районе. Там 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Приус» вне зоны пешеходного перехода сбила 35-летнего мужчину. От полученных травм он скончался.





Еще один наезд произошел ранним утром в воскресенье на трассе «Байкал» в Прибийкальском районе Бурятии. Вблизи села Ильинка. 52-летний водитель автомашины «Тойота Королла» переехал 32-летнюю женщину, лежащую на проезжей части. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ее гибели.





Фото: ГИБДД Бурятии

Сразу три ДТП с пешеходами произошло в минувшие выходные в Бурятии. Два из них – со смертельным исходом.