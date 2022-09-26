Происшествия 26.09.2022 в 10:44
В Бурятии еще один водитель врезался в поезд
ДТП случилось на том же переезде, что и предыдущее
Текст: Константин Воронов
В Челутае - 3 км произошло второе ДТП на переезде за пару дней, сообщает заиграевская газета «Вперед».
«25 сентября в 19.00 водитель «ВАЗ-2104» на нерегулируемом ж/д переезде в п. Челутай - 3 км столкнулся с поездом и скрылся с места ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», - сообщает газета со ссылкой на ГИБДД.
Напомним, сутками ранее на том же месте 47-летний пьяный водитель автомашины «Митсубиши Делика» врезался в стоящий поезд. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Фото: газета «Вперед»
«25 сентября в 19.00 водитель «ВАЗ-2104» на нерегулируемом ж/д переезде в п. Челутай - 3 км столкнулся с поездом и скрылся с места ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», - сообщает газета со ссылкой на ГИБДД.
Напомним, сутками ранее на том же месте 47-летний пьяный водитель автомашины «Митсубиши Делика» врезался в стоящий поезд. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Фото: газета «Вперед»
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