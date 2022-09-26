Происшествия 26.09.2022 в 13:29

В Бурятии физрук потушил пожар в школе

Учителей и учеников эвакуировали, пострадавших нет
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии физрук потушил пожар в школе
Утром 26 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании проводки на первом этаже в Онохойской средней школе №1. К месту вызова выехал расчет пожарной части №70 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ.

«Из школы эвакуировали 555 учеников и 47 работников школы. Учитель физкультуры отключил электроэнергию на первом этаже и ликвидировал возгорание огнетушителем до прибытия пожарных. Учебный процесс остановлен. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: "Номер один"
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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

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