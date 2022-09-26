В Бурятии на ходу загорелся грузовик

Днем 26 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании УАЗа на улице Пограничной в Кяхте. Прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили пожар за 11 минут.





«Владелец автомобиля направлялся в Гусиноозерск для прохождения технического осмотра машины. Во время движения произошло возгорание приборной панели, водитель немедленно покинул авто и вызвал пожарных. В результате возгорания кабина автомобиля выгорела полностью, огнем поврежден моторный отсек», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС