Происшествия 26.09.2022 в 15:56

В Бурятии на ходу загорелся грузовик

В момент происшествия водитель ехал на техосмотр
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на ходу загорелся грузовик
Днем 26 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании УАЗа на улице Пограничной в Кяхте. Прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили пожар за 11 минут.


«Владелец автомобиля направлялся в Гусиноозерск для прохождения технического осмотра машины. Во время движения произошло возгорание приборной панели, водитель немедленно покинул авто и вызвал пожарных. В результате возгорания кабина автомобиля выгорела полностью, огнем поврежден моторный отсек», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.


Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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