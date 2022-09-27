Происшествия 27.09.2022 в 09:15
В Улан-Удэ бизнесмен получил «условку» за обман дольщиков
Вместо строительства дома он потратил их деньги на другие цели
Текст: Константин Воронов
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора компании, которая строила многоквартирный дом на ул. Столичная. Он обвинялся в мошенничестве.
«Готовность объекта на январь 2017 года не превышала 10%, строительно-монтажные работы на объекте фактически не велись. Зная об этом, руководитель строительной компании в период с декабря 2016 года по март 2017 года ввел дольщиков в заблуждение и заключил с 2 договора участия в долевом строительстве на общую сумму около 2,5 млн. рублей. Денежные средства были направлены им на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
В ходе предварительного расследования обвиняемый возместил причиненный дольщикам ущерб в полном объеме.
Суд признал гендиректора виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Фото: «Номер один»
«Готовность объекта на январь 2017 года не превышала 10%, строительно-монтажные работы на объекте фактически не велись. Зная об этом, руководитель строительной компании в период с декабря 2016 года по март 2017 года ввел дольщиков в заблуждение и заключил с 2 договора участия в долевом строительстве на общую сумму около 2,5 млн. рублей. Денежные средства были направлены им на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
В ходе предварительного расследования обвиняемый возместил причиненный дольщикам ущерб в полном объеме.
Суд признал гендиректора виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество дольщики