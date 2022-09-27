В Улан-Удэ бизнесмен получил «условку» за обман дольщиков

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора компании, которая строила многоквартирный дом на ул. Столичная. Он обвинялся в мошенничестве.«Готовность объекта на январь 2017 года не превышала 10%, строительно-монтажные работы на объекте фактически не велись. Зная об этом, руководитель строительной компании в период с декабря 2016 года по март 2017 года ввел дольщиков в заблуждение и заключил с 2 договора участия в долевом строительстве на общую сумму около 2,5 млн. рублей. Денежные средства были направлены им на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома», - рассказали в прокуратуре Бурятии.В ходе предварительного расследования обвиняемый возместил причиненный дольщикам ущерб в полном объеме.Суд признал гендиректора виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Фото: «Номер один»